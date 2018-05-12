استبعاد المرداسي من النهائي وتحويله للمباحث الإدارية

أصدر اتحاد القدم السعودي قراراً باستبعاد الحكم فهد المرداسي من قيادة المباراة النهائية لكأس الملك بين اتحاد جدة والفيصلي وتحويله إلى المباحث الإدارية، وأسند إدارة المواجهة إلى الإنجليزي مارك كلاتينبرغ رئيس لجنة الحكام.

ويختتم الموسم السعودي يوم السبت بمواجهة نهائي كأس الملك بين اتحاد جدة والفيصلي على ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وأعلن الاتحاد السعودي عبر بيان رسمي استبعاد المرداسي قال فيه: أصدر اتحاد القدم السعودي، وبمباركة تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، واللجنة الأولمبية السعودية، قراراً باستبعاد فهد المرداسي، حكم المباراة النهائية، وتحويله للمباحث الإدارية للتحقيق معه واستكمال الإجراءات الخاصة بذلك وفق الأنظمة المتبعة.

وزاد البيان: تم تكليف طاقم تحكيم جديد بإدارة مارك كلاتنبيرغ، ويساعده جيكوب كولن وبدر الشمراني وخالد الطريس كحكم رابع لنهائي كأس الملك.