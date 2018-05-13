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آل الشيخ يرأس الوفد السعودي في اجتماع وزراء الرياضة

المصدر: العربية.نت
جانب من حضور تركي آل الشيخ نهائي كأس الملك
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يرأس تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، واللجنة الأولمبية السعودية، يوم الاثنين، وفد السعودية في اجتماع وزراء الشباب والرياضة العرب المقام في القاهرة.

وسيعقد الاجتماع الـ41 لوزراء الشباب والرياضة العرب يوم الاثنين بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة.

وعقد المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري اجتماعه الـ62 يوم الأحد، بتواجد رجاء الله السلمي وكيل الهيئة العامة للرياضة للإعلام والعلاقات العامة.

وتم نقاش بعض الملفات والتقارير خلال اجتماع المكتب التنفيذي، والاطلاع على التقارير الخاصة بالبرامج والأنشطة الرياضية والشبابية.

كلمات دالّة

#اللجنة الأولمبية السعودية, #تركي آل الشيخ, #الهيئة العامة للرياضة

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