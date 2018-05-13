أهلي جدة يسعى إلى إنقاذ موسمه على حساب السد

يسعى أهلي جدة إلى إنقاذ موسمه بالوصول إلى الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا، حينما يواجه السد، على ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" في إياب الدور ثمن النهائي للمسابقة.

وخسر الأهلي لقاء الذهاب 2-1 في المواجهة التي أقيمت يوم الاثنين الماضي. وسيكون الأهلي مطالباً على الأقل بتسجيل هدف وحيد سيضمن له التأهل بأفضلية التسجيل خارج ملعبه.

ويتطلع التونسي فتحي الجبال مدرب الأهلي إلى تحقيق فوزٍ في مواجهته الأخيرة التي يقود بها الأهلي حيث يأمل بأن يساهم في تأهل الفريق إلى الدور ربع النهائي.

وكانت إدارة الأهلي قد قررت إقالة الأوكراني سيرغي ريبروف مدرب الفريق السابق بعد إخفاقه في الحصول على الدوري وتعاقدت مع التونسي فتحي الجبال مدرب الفتح لقيادة الفريق في مواجهتي السد.

وستكون هذه آخر فرصة للأهلاويين لإنقاذ موسمهم، حيث إن الفريق خرج من جميع بطولات الموسم السعودي خالي الوفاض، حيث كان وصيفاً لبطل الدوري الهلال، وخرج من الدور نصف النهائي لكأس الملك أمام الفيصلي.

وفي المقابل يدخل السد المباراة بأكثر من فرصة، حيث إن التعادل سيمنحه بطاقة التأهل رسمياً.