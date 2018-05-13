الجبال: بحضور الجماهير سنحقق الفوز

قال التونسي فتحي الجبال، مدرب أهلي جدة، إن لاعبي فريقه لديهم رغبة كبيرة وروح قتالية عالية لتحقيق الفوز على السد وإسعاد الجماهير.

ويواجه الأهلي فريق السد يوم الاثنين على ملعب الجوهرة المشعة في إياب دور الستة عشر بدوري أبطال آسيا.

وأوضح الجبال، في تصريحاته خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد يوم الأحد للحديث عن مواجهة السد، أن اللقاء يمثل الشوط الثاني من المباراة مشددا على ضرورة تسجيل الأهداف والحفاظ على شباكهم نظيفة.

ووصف المدرب التونسي جماهير الأهلي بـ"اللاعب رقم 1"، مطالبا إياهم بالحضور والدعم لتحفيز ومساندة اللاعبين خلال المباراة الأخيرة في الموسم.

ويرى الجبال أن تجاوز المباراة بالفوز يمثل انطلاقة قوية للموسم المقبل وحصد بطاقة التأهل لدور الـ8 من دوري أبطال آسيا: حسين المقهوي لاعب مهم للفريق، وسوف نقرر بعد الحصة التدريبية يوم الأحد، إمكانية جاهزيته البدنية والفنية للمشاركة في مباراة الغد من عدمها. حتى يتحقق الانتصار يجب عليك التقليل من الأخطاء الدفاعية وقوة الفاعلية الهجومية للفريق.

واختتم الجبال حديثه قائلا: حرصنا خلال الأسبوع الماضي على دراسة كافة السلبيات التي وقع فيها الفريق في مواجهة الذهاب من أجل تفاديها في لقاء الإياب.

ومن جانبه، أكد صالح العمري، مهاجم أهلي جدة أن الفريق تنتظره مواجهة قوية أمام فريق منظم وعنيد.

وقال العمري: سنواجه غداً فريقا قويا ومنظما وهو ما يتطلب منا بذل مجهود أكبر لتعويض التأخر بالنتيجة في لقاء الذهاب، يجب علينا حسم التأهل للمضي قدماً في البطولة الآسيوية.

وأضاف: لدينا الدوافع والإمكانيات ورغبة كبيرة لتحقيق الهدف المنشود، والمعنويات عالية لإنهاء الموسم بأفضل طريقة ممكنة.