الشهري: معسكر ماربيا رفع لياقتنا

شدد يحيى الشهري، لاعب وسط المنتخب السعودي، على حجم الاستفادة من معسكر الفريق المقام حاليا في مدينة ماربيا الإسبانية، الذي يأتي ضمن المرحلة الرابعة من استعدادات المنتخب للمشاركة في نهائيات كأس العالم التي ستنطلق بروسيا منتصف الشهر المقبل.

وأوضح الشهري، في تصريحات صحافية له، يوم الأحد، أنه تمكن من الوصول لنفس المعدل اللياقي لزملائه، رغم انضمامه إلى المعسكر في النصف الثاني من المرحلة الإعدادية.

وأشار إلى أن السبب يرجع لالتزامه في الفترة الماضية ببرنامج بدني مكثف، منحه جاهزية تامة مع اقتراب كأس العالم.

وأكد الشهري أن المعسكر انعكست إيجابياته على اللاعبين، وهو ما ظهر بشكل واضح في المباراة الودية الماضية التي فاز بها المنتخب السعودي 2 - صفر على نظيره الجزائري.

واختتم الشهري حديثه قائلا: الجميع جاهز للمشاركة في المباراة المقبلة أمام اليونان يوم الثلاثاء، الذي يمثل البروفة الأخيرة في المرحلة الرابعة لخطة الإعداد.

ويخوض الأخضر السعودي مبارياته في المونديال، ضمن منتخبات المجموعة الأولى بجانب مصر وأوروغواي، بالإضافة إلى روسيا البلد المضيف.