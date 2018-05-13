70 خيلاً تستقبل موكب خادم الحرمين

أكثر من 70 خيلاً تشارك لأول مرة في واحدة من أكبر التظاهرات الرياضية في السعودية، في نهائي كأس خادم الحرمين.

من الرياض إلى جدة سافرت هذه الخيول عبر عربات مخصصة، عرفت تدريبات مكثفة سبقت الحدث بأيام من أجل تجهيزها حتى تتأقلم مع الأجواء المحيطة بها كالموسيقى والأعلام والسيارات.

الخيول كانت مقسمة على مجموعتين، الأولى خصصت لاستقبال موكب الملك والثانية لمرافقته في المسيرة للملعب، وكان "صهيب" الخيل الأبرز كونه أحد أفضل الخيول في العالم ومهدى من الملك عبدالله رحمه الله للحرس الملكي.

وحضر طاقم إسعاف خاص للمحافظة على سلامة الخيول والتأكد من جاهزيتها ومعالجتها في حالة الإصابة.

هذه الخيول والخيالة كانت تحت قيادة الفريق الأول قائد الحرس الملكي سهيل المطيري الذي وقف على كل كبيرة وصغيرة ليظهر الاستقبال والاستعراض بأبهى حلة تليق بالحدث الاستثنائي.