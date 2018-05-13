لقطة ختام.. كيف وصل الاتحاد إلى بطولة الكأس التاسعة؟

توج اتحاد جدة ببطولة كأس الملك التاسعة في تاريخه بعدما فاز على الفيصلي 3 - 1، بعد وصول المباراة إلى الأشواط الإضافية.

وتقدم اتحاد جدة في أواخر الشوط الأول برأسية من عبدالرحمن الغامدي، لينتهي بهدف دون رد، إلا أن الفيصلي حاول جاهداً إحراز التعادل طوال الشوط الثاني، لتنجح محاولاته في الوقت الإضافي برأسية سعيد الربيعي، وتذهب المباراة للأشواط الإضافية.

وفي الشوط الإضافي الأول، أحرز ربيع السفياني هدفاً، قبل أن يلغى بداعي التسلل، إلا أن تقنية حكم الفيديو حسمت الأمر، بعد أن أظهرت السفياني في موقع سليم، ليتم احتساب الهدف لاتحاد جدة. وفي الشوط الثاني الإضافي تسبب السفياني بهدف ثالث لفريقه بعد أن صنع آخر أهداف المباراة لزميله عبدالعزيز العرياني، ويتوج النادي الغربي ببطولة كأس خادم الحرمين للمرة التاسعة في تاريخه.