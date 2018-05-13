محمد عبده: فكرة غنائي في الجوهرة رائعة

عبّر محمد عبده، الفنان السعودي الشهير، عن فرحته بالمشاركة في نهائي كأس خادم الحرمين، مضيفاً بأن هذه هي ثاني مشاركة كروية له في مسيرته الغنائية.

وقال محمد عبده في مقابلة مع "في المرمى": هذه هي مشاركتي الثانية كروياً، حيث كانت الأولى في افتتاح ملعب الملك فهد بالرياض في دورة الخليج.

وأضاف فنان العرب: فاجأني تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، بطلبه حضوري للنهائي، وأتيت من المطار إلى الملعب.

وعن المنتخب السعودي، قال محمد عبده: تابعت مونديال أميركا في عام 1994، وأدينا بشكل جيد، وأي فوز للسعودية هو مكسب للعرب جميعاً.