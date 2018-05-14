أهلي جدة يودع دوري أبطال آسيا

ودع أهلي جدة دوري أبطال آسيا 2018 بعد تعادله على أرضه أمام السد بهدفين لمثلهما في مباراة إياب دور الستة عشر من البطولة.

وتقدم السد بهدف سجله بغداد بونجاح في الدقيقة الثانية وتعادل الأهلي بهدف سجله كلاوديمير دي سوزا في الدقيقة التاسعة، ثم سجل مهند عسيري هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 39 ، وسجل بغداد بونجاح هدف التعادل للسد في الدقيقة 70 من متابعة لركلة الجزاء التي سددها وتصدى لها محمد العويس حارس الأهلي.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز السد 2 -1 ليصعد للدور التالي فائزا بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 4 - 3.