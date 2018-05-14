استدعاء أحمد العكايشي إلى قائمة تونس

أعلن نبيل معلول مدرب تونس يوم الاثنين تشكيلة مبدئية تتألف من 29 لاعبا استعدادا لخوض نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي تنطلق في روسيا الشهر المقبل وشهدت عودة المهاجم أحمد العكايشي لاعب اتحاد جدة.



واستدعى معلول اللاعب خليفة، الذي سجل هدفين في فوز الأفريقي 4-1 على النجم الساحلي في نهائي كأس تونس أمس الأحد، والعكايشي المتوج مع الاتحاد بكأس الملك على حساب الفيصلي يوم السبت الماضي بينما غاب طه ياسين الخنيسي مهاجم الترجي بسبب الإصابة.



وغاب خليفة والعكايشي لفترة طويلة عن تشكيلة منتخب تونس لكن يبدو أن إصابة الخنيسي دفعت معلول للاستعانة بهما لتعزيز خط الهجوم.



ومن المرجح غياب الخنيسي عن نهائيات كأس العالم حيث تعرض لإصابة عضلية تحتاج للراحة ثلاثة أسابيع ما يعني صعوبة لحاقه بالبطولة.



وستخوض تونس ثلاث مباريات ودية مع البرتغال يوم 28 مايو ايار الجاري في لشبونة ثم تركيا في الأول من الشهر المقبل قبل أن تلعب مع إسبانيا في ختام الاستعدادات للبطولة.

