الأخضر يختتم المرحلة الرابعة بالتجربة اليونانية

يختتم المنتخب السعودي يوم الثلاثاء المرحلة الرابعة من برنامجه الإعدادي لمونديال 2018 بملاقاة اليونان على الملعب الأولمبي في مدينة إشبيلية الإسبانية.

وأقام المنتخب السعودي معسكراً إعدادياً في ماربيا وإشبيلية في إسبانيا أواخر أبريل الماضي ويستمر حتى يوم الثلاثاء تحضيراً لكأس العالم 2018 التي ستنطلق يوم 14 من الشهر القادم.

ولعب الأخضر مباراة ودية واحدة في المعسكر الحالي يوم الأربعاء أمام الجزائر وفاز بها بهدفين دون رد سجلهما سلمان الفرج ويحيى الشهري.

وسبق أن التقى المنتخبان مرتين، الأولى قبل 24 عاماً، وتحديداً في إطار تحضيرات المنتخب السعودي للمشاركة المونديالية الأولى في الولايات المتحدة الأميركية، وانتهت بفوز اليونان التي استضافت المواجهة الودية في عاصمتها أثينا 5-1.

وسجل سامي الجابر حينها الهدف السعودي من ركلة جزاء، فيما أحرز ماتشلاس "هدفين" وأليكسوديس وكوسنس وتونتارياريس أهداف اليونان، وفي المباراة الثانية تعادلا بهدف لمثله في بطولة "إل جي" الودية الدولية تحضيراً لمونديال 2006.

ويحتل المنتخب اليوناني المركز 44 في تصنيف فيفا الأخير، وجاءت في المركز الثاني في مجموعتها خلف بلجيكا، قبل أن تقصيها كرواتيا من الملحق المؤهل إلى المونديال الروسي.