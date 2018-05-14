بعثة الأخضر تصل إلى إشبيلية استعداداً لودية اليونان

وصلت بعثة المنتخب السعودي يوم الأحد، إلى إشبيلية الإسبانية، استعداداً لمباراة اليونان يوم الثلاثاء، في ثاني وديات الأخضر في معسكره المقام في إسبانيا، ضمن المرحلة الرابعة من استعداداته لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا الصيف المقبل.

ولعب الأخضر مباراته الأولى ضمن المعسكر الحالي، أمام الجزائر يوم الأربعاء، وانتهى اللقاء بهدفين نظيفين، سجلهما سلمان الفرج ويحيى الشهري.

ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الخامسة والأخيرة، من تحضيرات الأخضر لكأس العالم، أواخر مايو الجاري، في سويسرا، والتي يلاقي فيها منتخبات بيرو وإيطاليا وألمانيا.