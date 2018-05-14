تدشين حسابين للأخضر على "تويتر" بالإنجليزية والروسية

دشن نواف التمياط، نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ورئيس فريق عمل إعداد المنتخب السعودي "الأخضر" للمشاركة في نهائيات كأس العالم، حسابين جديدين للمنتخب على "تويتر" باللغتين الإنجليزية والروسية.



وجاءت تلك الخطوة، من أجل بث الأخبار والتقارير التي تتعلق باستعدادات المنتخب السعودي خلال الفترة المقبلة، قبل شهر واحد على انطلاق مونديال روسيا 2018.



وحضر عمر باخشوين، مدير المنتخب السعودي، وشاكر الذيابي، مدير الاتصال الإعلامي للمنتخب السعودي، تدشين الحسابات ظهر يوم الاثنين بمدينة إشبيلية الإسبانية.



ومن جانبه، قال الذيابي إن تدشين حسابات المنتخب الوطني بلغات مختلفة، يأتي ضمن الخطة الاستراتيجية لفريق عمل إعداد "الأخضر" للمشاركة في المونديال، وإبراز ظهوره في المونديال من خلال استخدام وسائل الإعلام الحديثة، ولتوفير الأخبار والمعلومات لكافة الوسائل العالمية.



وأشار إلى أن تلك الخطوة، تأتي ضمن مشاريع الاتفاقية الموقعة بين فريق عمل الإعداد ومراكز التواصل، لتنفيذ الخطة الإعلامية والاتصالية لمشاركة المنتخب في كأس العالم.



يذكر أن المنتخب السعودي الذي يشارك في نهائيات كأس العالم للمرة الخامسة في تاريخه، يقع في المجموعة الأولى في كأس العالم، التي تضم كل من مصر وأوروغواي وروسيا.