خميس الزهراني مديراً تنفيذياً لكرة القدم في اتحاد جدة

أصدر نواف المقيرن رئيس اتحاد جدة قراراً بتعيين خميس الزهراني مديراً تنفيذياً لإدارة كرة القدم بالنادي، في أولى قراراته بعد استلامه الرئاسة.

وكان تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة قد اعتمد مجلس إدارة اتحاد جدة برئاسة نواف المقيرن يوم الأحد.

وبدأ الزهراني (41 عاماً) مشواره الكروي في شباب اتحاد جدة قبل أن يصعد إلى الفريق الأول عام 1996 تحت قيادة البرازيلي كامبوس، وكان عنصراً أساسياً في الفريق الذي حقق الثلاثية التاريخية بعدها بعام، واستمر في الملاعب حتى 2006 عندما أعلن اعتزال كرة القدم.