اتحاد القدم السعودي يرفع إشارة بونجاح إلى "فيفا"

رفع اتحاد القدم السعودي حادثة الجزائري بغداد بونجاح لاعب السد القطري أمام أهلي جدة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بعد تجاهل الاتحاد الآسيوي إصدار قرار تجاه اللاعب.

وأشار بونجاح إلى حكم الراية بيده بطريقة تشير إلى تقاضيه أموالاً كاتهام صريح للحكم بالرشوة، واشتكى أهلي جدة بالتنسيق مع اتحاد القدم السعودي لدى الاتحاد الآسيوي بعد نهاية المباراة لكن الأخير لم يتخذ أي إجراء.

وقال اتحاد القدم السعودي في بيان: نأسف لتجاهل الاتحاد الآسيوي إصدار قرار تجاه بغداد بونجاح لاعب السد الذي شاهده الجميع وهو يشير بيده إلى الحكم متهماً إياه بالرشوة، ووعد الاتحاد الآسيوي بالنظر في الحادثة قبل مواجهة الإياب التي انتهت يوم الاثنين، ولكن ذلك لم يحدث وشارك اللاعب وكأن شيئاً لم يحدث رغم اعترافه بالواقعة في المؤتمر الصحفي.