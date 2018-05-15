الأربعاء.. انطلاق البطولة الرمضانية على كأس رئيس الهيئة

تنطلق الأربعاء في جدة البطولة الرمضانية الدولية لكرة القدم على كأس رئيس الهيئة العامة للرياضة، والتي تستمر حتى التاسع عشر من شهر رمضان القادم.

وسيحتضن الملعب الرئيس الرديف في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة المنافسات، وسط مشاركة العديد من فرق الهواة في السعودية من الجاليات المقيمة فيها بالإضافة إلى فرق الأحياء.



وستقام المباراة الأولى بين فريقي مكة المكرمة ومصر، وتم تهيئة المدرجات البالغ عددها 6 آلاف مقعد لاستقبال الجماهير من أفراد وجماهير، كما سيكون الدخول للبطولة مجاني.

وخصصت الهيئة العامة للرياضة بدعم من الرئيس تركي آل الشيخ جوائز مالية كبيرة لكافة الفائزين بالمراكز الأولى في البطولة.