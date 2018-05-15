الأرجنتيني غيدي يتولى تدريب أهلي جدة

أعلن أهلي جدة ثاني الدوري السعودي للمحترفين تعاقده مع المدرب الأرجنتيني بابلو غيدي لمدة عامين يوم الثلاثاء.



وبعد خروج الأهلي من دور الستة عشر لدوري أبطال آسيا يوم الاثنين كتب النادي المنتمي لمدينة جدة في حسابه على "تويتر": أنهت إدارة النادي إجراءات التعاقد مع الأرجنتيني بابلو غيدي لتدريب الفريق الأول بعقد يمتد لمدة موسمين.



وأضاف الأهلي أن المدرب البالغ عمره 43 عاما سيعقد مؤتمرا صحفيا بمقر النادي في وقت لاحق من يوم الثلاثاء.



ودرب غيدي عدد من الأندية في أميركا الجنوبية، منها سان لورينزو الأرجنتيني وكولو كولو التشيلي الذي حقق معه بطولة السوبر التشيلي مرتين هذا العام، بالإضافة إلى بالستينو التشيلي ونيوفا شيكاغو الأرجنتيني



