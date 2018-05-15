حسين الصادق مديراً للكرة في اتحاد جدة

أعلنت إدارة اتحاد جدة برئاسة نواف المقيرن تعيين الحارس الدولي السابق حسين الصادق مديراً للفريق الأول لكرة القدم خلفاً لأسامة المولد الذي تولى المهمة الموسم الماضي.

وكان المقيرن قد عيّن خميس الزهراني مديراً تنفيذياً لكرة القدم يوم الاثنين في أولى قراراته بعد تعيينه رئيساً لاتحاد جدة.

وبدأ الصادق مسيرته كحارس مرمى في نادي النور وانتقل بعد ذلك إلى القادسية، قبل أن يحمي مرمى اتحاد جدة في عام 1998، وبقي معه 10 مواسم حقق خلالها العديد من البطولات المحلية والقارية، وبعد الاعتزال اتجه إلى العمل كمدير كرة قدم في نادي الخليج.