غيدي: شاهدت مباريات الأهلي.. وسأجتهد لإسعاد جماهيره

أكد الأرجنتيني باولو غيدي مدرب أهلي جدة الجديد سعادته بتولي المهمة عقب توقيع عقده لمدة موسمين، مشيراً إلى أنه بدأ الاجتماعات مع موسى المحياني مدير كرة القدم بالنادي لبحث خطة الإعداد للموسم الجديد.

وقال غيدي الذي قدم رسمياً يوم الثلاثاء في مؤتمر صحفي: الأهلي من أكبر الأندية على المستوى المحلي والقاري، وله شعبية كبيرة، والحضور لتدريبه يعتبر خطوة مهمة بالنسبة لمسيرتي المهنية، كما أشكر إدارته على الاحترافية خلال فترة المفاوضات حتى تم الاتفاق والتوقيع .

وواصل: شاهدت مباريات كثيرة للفريق بما فيها ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، وعقدت اجتماعات مع إدارة النادي وموسى المحياني مدير الفريق للحديث عن المرحلة المقبلة والاستعدادات للموسم الجديد، وكذلك سأتحدث معهم لتحديد الاحتياجات من لاعبين محليين وأجانب، وأنا أعرف شعبية النادي الكبيرة ولأن كرة القدم تعتمد على التحديات فإننا سنبذل كل ما لدينا لتحقيق الإنجازات.

وجاء غيدي بديلاً للمدرب الأوكراني سيرجي ريبروف الذي تمت إقالته من تدريب الفريق، وتم تعيين فتحي الجبال مدرباً للأهلي في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا قبل خروجه من البطولة.