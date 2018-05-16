الأخضر يهزم اليونان بهدفي سالم وكنو

فاز المنتخب السعودي على نظيره اليوناني 2 - صفر خلال المباراة الودية التي جمعتهما يوم الثلاثاء في إطار استعداداتهما للمنافسات الدولية المقبلة.



وسجل هدفي السعودية سالم الدوسري ومحمد كنو في الدقيقتين 20 و49. ولعب المنتخب اليوناني بعشرة لاعبين بعد طرد ديميتريوس جيانوليس في الدقيقة 43.



ويستعد المنتخب السعودي لخوض غمار نهائيات كأس العالم التي ستقام بروسيا خلال الفترة من 14 يونيو وحتى 15 يوليو المقبلين.

ويلعب المنتخب السعودي في المجموعة الأولى بجوار منتخبات روسيا وأوروغواي ومصر، حيث يخوض المباراة الافتتاحية أمام روسيا، منتخب البلد المضيف.