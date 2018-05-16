الفيصلي يبدأ المشوار العربي بمواجهة الأفريقي التونسي

يبدأ الفيصلي مشواره العربي يوم الخميس على مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة عندما يخوض اختباراً صعباً أمام الأفريقي التونسي، للبحث عن خطف بطاقة التأهل إلى البطولة.

ووقع الفيصلي في مجموعة تضم الأفريقي والنجمة اللبناني والوئام الموريتاني.

وخاض الفيصلي نهائي كأس الملك يوم السبت الماضي قبل أن يخسر في جدة أمام الاتحاد 3-1 بعد التمديد، فيما رحل مدربه الصربي فوك رازوفيتش عن تدريب الفريق بعدما اتفق مع الإدارة على فسخ عقده.

وأنهى الفيصلي الموسم السعودي بحلوله سادساً في الدوري، بينما جاء الأفريقي ثالثاً في الدوري التونسي، واكتسح النجم الساحلي برباعية مقابل هدف في نهائي الكأس.