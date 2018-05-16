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تركي آل الشيخ يرافق الأخضر في معسكر سويسرا

المصدر: العربية.نت
آل الشيخ خلال توقيعه اتفاقية سابقة لاستضافة بطولة السيارات
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أعلنت الهيئة العامة للرياضة أن تركي آل الشيخ رئيس مجلس الإدارة سيرافق المنتخب السعودي في معسكره الإعدادي الأخير قبل المونديال والذي سيقام في سويسرا نهاية الشهر الحالي وحتى قبل انطلاق المونديال بأسبوع.

وكتب حساب الهيئة العامة للرياضة على "تويتر": قرر تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة مرافقة المنتخب السعودي في معسكره الإعدادي الذي سيقام في سويسرا بين يومي 20 مايو وحتى السادس من مايو وذلك دعماً للأخضر في المرحلة الأخيرة قبل الدخول في منافسات كأس العالم.

وسيخوض المنتخب السعودي في المرحلة الخامسة والأخيرة من التحضير 3 مباريات ودية مع إيطاليا وبيرو قبل أن يختتم تحضيراته بمواجهة المنتخب الألماني.

كلمات دالّة

#تركي آل الشيخ, #سويسرا, #المنتخب السعودي, #الهيئة العامة للرياضة

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