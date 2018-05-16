علي النمر: استفدت في إسبانيا.. وأتمنى صعود نومانسيا

أكد علي النمر، لاعب نومانسيا الإسباني والمعار من نادي الشباب السعودي، استفادته من التدريبات التي يتلقاها يومياً في إسبانيا، رغم عدم مشاركته بشكل رسمي حتى الآن مع فريقه.

وقال النمر في تصريح نقله حساب نومانسيا على "يوتيوب": حضرت إلى هنا بهدف التعلم والعودة إلى السعودية لاعباً مختلفاً، فالحقيقة أنني تطورت كثيراً في التدريبات والاحتكاك مع زملائي حتى لو لم ألعب في أي مباراة رسمية.

واعترف النمر بأنه شعر بالتوتر في بداية مشواره الإسباني، وأضاف: صنعت علاقة جيدة مع المدرب واللاعبين، وبات بيننا تجانس واضح، والحقيقة أنهم يساعدونني كثيرا، كما أن الدوري الإسباني للدرجة الثانية قوي للغاية، وأتمنى أن نصعد إلى الدرجة الأولى.

وانتقل النمر لاعب الشباب إلى نومانسيا، أحد أندية الدرجة الثانية الإسبانية، بموجب اتفاقية رابطة الدوري الإسباني "لا ليغا" والهيئة العامة للرياضة في السعودية.