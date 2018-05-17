الأخضر يتقدم 3 مراكز في تصنيف فيفا الشهري

تقدم المنتخب السعودي 3 مراكز في تصنيف فيفا الشهري ليبلغ المركز 67 على مستوى العالم، والخامس على المستوى الآسيوي والعربي.

وحل الأخضر في المركز 70 في تصنيف "كوكاكولا" لشهر أبريل، وتقدم الشهر الحالي إلى 67 قبل أقل من شهر على انطلاق كأس العالم 2018 التي سيفتتحها بمواجهة المنتخب الروسي.

وجاء المنتخب السعودي في المركز الخامس على مستوى القارة الآسيوية خلف إيران وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية، وحل في ذات الترتيب على مستوى المنتخبات العربية وراء تونس والمغرب ومصر والجزائر.

وحافظ المنتخب الألماني على صدارة تصنيف المنتخبات العالمية وخلفه البرازيل وبلجيكا والبرتغال والأرجنتين وسويسرا وفرنسا وإسبانيا وتشيلي وبولندا.