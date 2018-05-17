رينارد يستبعد بن شرقي من كأس العالم 2018

استبعد هيرفي رينارد مدرب المنتخب المغربي المهاجم أشرف بن شرقي لاعب الهلال من القائمة النهائية التي ستسافر إلى روسيا للمشاركة في كـأس العالم 2018.

وانتقل بن شرقي لاعب الوداد البيضاوي والمتوج بدوري أبطال أفريقيا 2017 إلى الهلال السعودي شتاء العام الحالي، وتوج مع الأخير بلقب الدوري السعودي للمحترفين.

واستدعى رينارد 3 لاعبين من الدوري المغربي وهم رضا التكناوتي وبدر بانون وأيوب الكعبي، فيما تقدم مهدي بن عطية مدافع يوفنتوس وأشرف حكيمي لاعب ريال مدريد ويونس بلهندة لاعب غلطة سراي التركي وفيصل فجر متوسط ميدان خيتافي الإسباني ومبارك بوصوفة لاعب الجزيرة الإماراتي القائمة المغربية.