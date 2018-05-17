مدرب ليفانتي: الصيام لن يمنع فهد المولد من مباراة سيلتا

أكد باكو لوبيز، مدرب ليفانتي الإسباني، أن الصيام لن يمنع فهد المولد لاعب الفريق والمعار من اتحاد جدة، من المشاركة في المباراة الختامية للدوري الإسباني أمام سيلتا فيغو يوم السبت.

وقال لوبيز في مؤتمر صحافي يوم الخميس: فهد سيصوم يوم السبت، وتحدث مع الأطباء، وأضافوا له مكملات غذائية في وجباته، ولهذا من الممكن أي يلعب أمام سيلتا فيغو في المباراة الأخيرة.

وشارك فهد المولد أمام ليغانيس قبل أسبوعين للمرة الأولى مع ليفانتي، وبات اللاعب السعودي الأول الذي يلعب في الدوري الإسباني، فيما بقي على مقاعد البدلاء عندما فاز فريقه 5-4 على برشلونة في مباراة تاريخية مطلع الأسبوع الجاري.

وضمن ليفانتي البقاء في الدوري الإسباني قبل أسابيع، وحقق في الفترة الأخيرة نتائج لافتة، كان أبرزها الفوز على برشلونة بنتيجة تاريخية.