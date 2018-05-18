بيتزي يضم خيبري الشباب وعساف إلى معسكر سويسرا

أعلن خوان بيتزي، مدب المنتخب السعودي، قائمة المنتخب المشاركة في المرحلة الخامسة والأخيرة من إعدادات كأس العالم 2018 في روسيا.

وضمت القائمة في حراسة المرمى، ياسر المسيليم ومحمد العويس من أهلي جدة، وعبدالله المعيوف من الهلال، وعساف القرني من اتحاد جدة، وفي الدفاع، منصور الحربي ومعتز هوساوي وسعيد المولد من أهلي جدة، وياسر الشهراني ومحمد البريك وعلي البليهي ومحمد جحفلي من الهلال، وعمر هوساوي من النصر، وأسامة هوساوي.

وفي خط الوسط، عبدالله الخيبري وهتان باهبري من الشباب، وعبدالملك الخيبري، وعبدالله عطيف، وسلمان الفرج، ونواف العابد، ومحمد كنو من الهلال، وتيسير الجاسم، وحسين المقهوي من أهلي جدة، ومحمد الكويكبي من الاتفاق. وفي خط الهجوم، سالم الدوسري من الهلال، ويحيى الشهري ومحمد السهلاوي من النصر، ومهند عسيري من أهلي جدة، وفهد المولد من اتحاد جدة.

وسيلعب الأخضر 3 مباريات ودية قبل كأس العالم، أمام منتخبات بيرو وإيطاليا وألمانيا.