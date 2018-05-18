سالم الدوسري ينضم إلى قائمة فياريال أمام ريال مدريد

أعلن فياريال الإسباني انضمام السعودي سالم الدوسري والمعار من الهلال إلى قائمة الفريق النهائية التي ستواجه ريال مدريد على ملعب "لا سيراميكا" يوم السبت ضمن الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأشار النادي الشهير بـ"الغواصات الصفراء" إلى انضمام اللاعب الدولي السعودي للقائمة النهائية التي تكونت من 18 لاعباً، وذلك عقب نهاية معسكر الأخضر الذي أقامه في إسبانيا وشهد تسجيل الدوسري هدفه الدولي الرابع في مرمى اليونان.

وانتقل سالم إلى فياريال الذي يحتل المركز الخامس في الدوري الإسباني بفارق الأهداف عن ريال بيتيس، في يناير الماضي ضمن اتفاقية رابطة الدوري الإسباني "لا ليغا" مع الهيئة العامة للرياضة في السعودية، بالإضافة إلى 8 لاعبين آخرين.

وشهد مايو الجاري ظهور فهد المولد لاعب ليفانتي للمرة الأولى مع فريقه أمام ليغانيس، ليكون اللاعب السعودي الأول الذي يشارك في الدوري الإسباني.