عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية رياضة رياضة سعودية

كأس آسيا للشباب: مجموعة متوازنة للأخضر.. وصعبة للعراق

المصدر: العربية.نت
البطولة ستقام في أكتوبر المقبل
رابط مختصر

أوقعت قرعة كأس آسيا للشباب المنتخب السعودي في المجموعة الرابعة إلى جانب طاجيكستان وماليزيا والصين، فيما وقع منتخب العراق بالمجموعة الثانية بجوار اليابان وتايلاند وكوريا الشمالية.

وتستضيف إندونيسيا البطولة في منتصف أكتوبر من العام الميلادي الجاري، وأسفرت القرعة عن تواجد الإمارات إلى جانب إندونيسيا البلد المضيف وقطر وتايوان، فيما ضمت المجموعة الثالثة فيتنام وكوريا الجنوبية وأستراليا والأردن.

وتشارك المنتخبات الحاصلة على المراكز الأربعة الأولى في البطولة، بكأس العالم تحت 20 عاماً والتي تستضيفها بولندا العام القادم.

كلمات دالّة

#كأس آسيا للشباب, #السعودية

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر