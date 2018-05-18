كأس آسيا للشباب: مجموعة متوازنة للأخضر.. وصعبة للعراق

أوقعت قرعة كأس آسيا للشباب المنتخب السعودي في المجموعة الرابعة إلى جانب طاجيكستان وماليزيا والصين، فيما وقع منتخب العراق بالمجموعة الثانية بجوار اليابان وتايلاند وكوريا الشمالية.

وتستضيف إندونيسيا البطولة في منتصف أكتوبر من العام الميلادي الجاري، وأسفرت القرعة عن تواجد الإمارات إلى جانب إندونيسيا البلد المضيف وقطر وتايوان، فيما ضمت المجموعة الثالثة فيتنام وكوريا الجنوبية وأستراليا والأردن.

وتشارك المنتخبات الحاصلة على المراكز الأربعة الأولى في البطولة، بكأس العالم تحت 20 عاماً والتي تستضيفها بولندا العام القادم.