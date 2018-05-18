مندش ينقذ الفيصلي من الخسارة أمام الأفريقي

المصدر: الرياض - د ب أ

فرض التعادل الإيجابي 2 - 2 نفسه على لقاء الفيصلي مع الأفريقي التونسي في افتتاح مباريات المجموعة الأولى بالتصفيات المؤهلة لبطولة الأندية العربية لكرة القدم.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الفيصلي بهدف نظيف حمل توقيع زي لوف إدواردو في الدقيقة 13. وفي الشوط الثاني، قلب الأفريقي الطاولة على الفيصلي، بعدما أحرز هدفين بواسطة زهير الذوادي وبلال الخفيفي في الدقيقتين 58 و60.

وبينما كانت المباراة في طريقها للانتهاء بفوز الأفريقي، أحرز سلطان مندش هدف التعادل للفيصلي في الدقيقة 90.

وبتلك النتيجة، حصل كلا الفريقين على أول نقطة لهما في المجموعة التي تضم أيضا النجمة اللبناني والوئام الموريتاني، اللذين سيلتقيان في وقت لاحق يوم الجمعة بالجولة ذاتها.