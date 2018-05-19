الأحد.. المرحلة الأخيرة من استعدادات الأخضر للمونديال

تغادر بعثة المنتخب السعودي إلى سويسرا يوم الأحد، لبدء المرحلة الخامسة والأخيرة من تجهيزات الأخضر لكأس العالم 2018 في روسيا.

وتنقسم المرحلة الخامسة على فترتين، الأولى بين 20 مايو - 6 يونيو، في مدينة بادرا غاز السويسرية، والتي سيواجه فيها الأخضر منتخبي إيطاليا، 28 مايو، وبيرو، 3 يونيو، على ملعب "سانت غالين".

فيما ستقام الفترة الثانية من المعسكر في مدينة ليفركوزن الألمانية، بين 6 يونيو و8 يونيو، والتي سيلعب فيها الأخضر وديته الأخيرة أمام ألمانيا، 8 يونيو، على ملعب "باي أرينا" التابع لنادي ليفركوزن.

وأعلن خوان بيتزي عن قائمته المشاركة للمرحلة الأخيرة قبل مونديال روسيا، والتي تضم في حراسة المرمى، ياسر المسيليم ومحمد العويس من أهلي جدة، وعبدالله المعيوف من الهلال، وعساف القرني من اتحاد جدة، وفي الدفاع، منصور الحربي ومعتز هوساوي وسعيد المولد من أهلي جدة، وياسر الشهراني ومحمد البريك وعلي البليهي ومحمد جحفلي من الهلال، وعمر هوساوي من النصر، وأسامة هوساوي.

وفي خط الوسط، عبدالله الخيبري وهتان باهبري من الشباب، وعبدالملك الخيبري، وعبدالله عطيف، وسلمان الفرج، ونواف العابد، ومحمد كنو من الهلال، وتيسير الجاسم، وحسين المقهوي من أهلي جدة، ومحمد الكويكبي من الاتفاق. وفي خط الهجوم، سالم الدوسري من الهلال، ويحيى الشهري ومحمد السهلاوي من النصر، ومهند عسيري من أهلي جدة، وفهد المولد من اتحاد جدة.