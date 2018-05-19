المولد يودع تجربته الإسبانية بخسارة أمام سيلتا

فاز سيلتا فيغو على ضيفه ليفانتي 4 - 2 خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في المرحلة الثامنة والثلاثين والأخيرة من الدوري الإسباني لكرة القدم، التي شارك فيها فهد المولد في الدقائق الـ15 أخيرة من اللقاء.

وتقدم ليفانتي بهدف سجله روتشينا في الدقيقة، 12 وتعادل سيلتا فيغو عن طريق ماكسيميليانو غوميز في الدقيقة 29 ،ثم سجل ياغو أسباس الهدف الثاني لسيلتا فيغو لينتهي الشوط الأول بتقدم سيلتا فيغو 2 - 1.

وفي الشوط الثاني سجل ياغو أسباس الهدف الثاني له والثالث لسيلتا فيغو في الدقيقة 48، ثم سجل ماكسيميليانو غوميز الهدف الثاني له والرابع لسيلتا فيغو قبل أن يسجل خوسي لويس موراليس الهدف الثاني لليفانتي في الدقيقة 74.

ورفع سيلتا فيغو رصيده إلى 49 نقطة في المركز الحادي عشر، وتوقف رصيد ليفانتي عن 46 نقطة في المركز الخامس عشر.

يذكر أن برشلونة توج بلقب الدوري لهذا الموسم يوم 29 أبريل الماضي، فيما هبطت فرق ملقة ولاس بالماس وديبورتيفو لاكورونا رسميا إلى دوري الدرجة الثانية.