مدرب فياريال: سالم كان مثالاً رائعاً.. يستحق الفرصة

اعتبر خافي كاييخا مدرب فياريال الإسباني أن المباراة الأخيرة التي خاضها فريقه أمام ريال مدريد لا تنسى بعد مشاركة سالم الدوسري اللاعب المعار من الهلال السعودي إلى فريق الغواصات الصفراء.

وقال كاييخا الذي عاد فريقه من الخسارة بهدفين إلى التعادل 2-2 في ملعب "لا سيراميكا": سالم الدوسري استحق هذه اللحظة بعد دخوله، وساهم مع بقية لاعبي الفريق بالحصول على نقطة من فريق صعب، وأداء رائع في الشوط الثاني.

ودفع كاييخا بالدوسري لاعب المنتخب السعودي إلى ملعب المباراة في الدقيقة 57 بدلاً من المخضرم خافي فويغو وكانت النتيجة حينها تشير إلى تقدم الضيوف 2-0، لكن فياريال خطف نقطة ثمينة بفضل هدفي مارتينيز وكاستييخو في آخر 19 دقيقة من المباراة.

وأردف المدرب الإسباني: سالم كان مثالاً للاعب المحترف منذ اليوم الأول لوصوله إلى فياريال، ولقد كان مثالاً رائعاً في الانضباط. وأردف: منذ اليوم الأول وهو يعرف دوره وكان يتعلم في كل لحظة، واليوم تمكن من اللعب واستغل هذه الفرصة.

وانتقل الدوسري إلى فياريال في يناير الماضي بنظام الإعارة من الهلال حتى نهاية الموسم الإسباني، وخاض مباراته الأولى مع الفريق يوم السبت أمام ريال مدريد في الجولة الأخيرة من المسابقة.