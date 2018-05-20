"الهاكر".. ترك السباحة للاحتفال بـ15 لقباً مع الهلال

انتهت مسيرة المدافع عبدالله الزوري مع الهلال بعد 12 عاماً من بدايتها، عقب توقيعه مخالصة مالية مع بطل الدوري السعودي للمحترفين، توج خلالها "السباح" السابق بـ15 لقباً مع الأزرق.

وقدّم الزوري مع الهلال أداءً مميزاً توجه بعدد كبير من البطولات، بالإضافة إلى أنه أقدم لاعب في الفريق بعد القائد محمد الشلهوب.

ويُعرف الزوري "30" عاماً بأنه صاحب قصة انتقال غريبة حيث بدأ حياته الرياضية مع نادي النهضة كلاعب كرة ماء كما رواها اللاعب نفسه في حوار سابق حيث كان يتجه للحواري ليمارس هوايته المفضلة "كرة القدم" وهي التي شهدت انطلاقته بعدما شاهده عضو شرف نادي الهلال الأمير سلطان بن فهد بن سلمان الذي أوصى بتسجيله مباشرة مع الهلال لينضم إلى الفريق الأولمبي في عام 2006، وهو ما جعل إدارة النهضة تسقطه من لعبة كرة الماء لصالح نادي الهلال ولكن كلاعب كرة قدم.

ونشأ الزوري وسط عائلة كروية حيث أن والده محمد كان أحد أبرز مدافعي نادي النهضة والذي ساهم بشكل مباشر في انتقال ابنه إلى نادي الهلال مطلع العام 2006.

ولم يكن موسم 2007 عادياً بالنسبة لعبدالله الزوري الذي كان حينها لم يتجاوز 20 عاماً حينما منحه الروماني أورلايو كوزمين مدرب الفريق الفرصة ليكون أحد العناصر الأساسية والتي فتحت له أبواب المجد والشهرة، حيث انضم لأول مرة للمنتخب السعودي في عام 2008 ليصبح أحد الأعمدة الرئيسية للأخضر.

وشارك الزوري في بطولات كبيرة مع الأخضر حيث كان أساسياً في بطولتي آسيا 2011و2015 بالإضافة إلى مشاركته في بطولات كأس الخليج 2009 و2014 حيث لبس القميص السعودي في 58 مباراة دولية.

وعلى الرغم من أن الزوري يلعب في خط الدفاع إلا أنه لم يحصل على أي بطاقة حمراء في مبارياته الـ 58 مع الأخضر، واكتفى بحصوله على بطاقتين صفراوين فقط، في حين أنه سجّل هدفاً وحيداً.

وساهم مدافع الهلال السابق في وصول المنتخب السعودي إلى مونديال روسيا 2018 حيث كان أحد العناصر الأساسية بتشكيلة الهولندي بيرت فان مارفيك بعد مشاركته في 10 لقاءات في التصفيات النهائية والتي كان آخرها مباراة اليابان الحاسمة.

وحقق الزوري 15 بطولة مع الهلال خلال 12 عاماً، 5 مرات الدوري السعودي للمحترفين، و7 بطولات كأس ولي العهد، ومرتين كأس الملك بالإضافة إلى كأس السوبر السعودي 2015.