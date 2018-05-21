أهلي جدة يمدد عقد معتز هوساوي 4 مواسم

أعلن أهلي جدة تجديد عقد معتز هوساوي ، مدافع الفريق الأول لكرة القدم ، لمدة أربعة أعوام تنتهي في 2022 .



ونشر الأهلي عبر حسابه الرسمي بموقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة للاعب هوساوي حملت عبارة "معتز هوساوي أهلاويا حتى 2022".

وكان الأهلي قد مدد خلال الفترة الأخيرة تعاقده مع كل من عمر السومة ومحمد آل فتيل وحسين المقهوي وضم نوح الموسى لاعب وسط الفتح المعار لبلد الوليد الإسباني.