الأخضر يصل إلى سويسرا لخوض المرحلة الأخيرة من الإعداد

وصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم يوم الاثنين إلى سويسرا لإتمام المرحلة الخامسة والأخيرة من البرنامج الإعدادي للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2018 التي تنطلق في روسيا الشهر المقبل.



ويخوض الأخضر المباراة الافتتاحية للمونديال أمام المنتخب الروسي في المجموعة الاولى التي تضم كذلك منتخبي أوروغواي ومصر .

وسيلعب الأخضر خلال معسكره الحالي ثلاث مباريات ودية أمام بيرو وإيطاليا وألمانيا .



واستقر الأرجنتيني خوان بيتزي المدير الفني للمنتخب السعودي على قائمة المرحلة النهائية من الاعداد.



وضمت القائمة: ياسر المسيليم، عبد الله المعيوف، محمد العويس، عساف القرني منصور الحربي، ياسر الشهراني، محمد البريك، سعيد المولد، معتز هوساوي، أسامة هوساوي، عمر هوساوي، محمد جحفلي، علي البليهي منصور الحربي، عبد الملك الخيبري، عبد الله عطيف، تيسير الجاسم، حسين المقهوي، سلمان الفرج، نواف العابد، محمد كنو، هتان باهبري، محمد الكويكبي، سالم الدوسري، فهد المولد، يحيى الشهري مهند عسيري، محمد السهلاوي.



وسيستبعد بيتزي 5 لاعبين من القائمة الحالية، على أن يقدم 23 اسماً يخوض بهم منافسات كأس العالم.