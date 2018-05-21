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تركي آل الشيخ: قضية المرداسي ليست رياضية فقط

المصدر: العربية.نت
تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
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أكد تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، أن فهد المرداسي اعترف لاحقاً بقضية الشبهات بالرشوة قبل يوم من نهائي كأس الملك، مضيفاً بأن الموسم المقبل سيشهد وجود حكام عالميين لإدارة مباريات الموسم السعودي القادم.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للرياضة في مقابلة تلفزيونية حول قضية لاعبي أهلي جدة: بيتزي مدرب المنتخب هو من رفض انضمام اللاعبين إلى النادي، واتحاد القدم هو الذي أقنعه بالسماح لخمسة لاعبين بالانضمام.

وعن قضية المرداسي، أضاف آل الشيخ: موضوع المرداسي خرج من أيدينا فهو ليس موضوع رياضي فقط، وأنا من فرغت المرداسي للتحكيم وخصصت له راتب شهري.

كلمات دالّة

#تركي آل الشيخ, #الهيئة العامة للرياضة, #كأس العالم 2018

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