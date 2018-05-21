ولي العهد يدعم الأندية السعودية ويحل قضاياها الخارجية

قدم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، دعماً مالياً غير مسبوق لكافة الأندية السعودية وتسديد قضاياها الخارجية، ودعم لاعبي المنتخب السعودي المشاركين في كأس العالم 2018 في روسيا.

وقدم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مبلغ مليار و277 مليون ريال لدعم الأندية السعودية كافة، والتكفل بقضاياها الخارجية، ودعم الاتحاد السعودي ورابطة دوري المحترفين والحكام.

وتكفل ولي العهد بالإيفاء بمبلغ القضايا الخارجية على الأندية في "فيفا" 333.500 مليون ريال، و بالرواتب المتأخرة لكل من لاعبي المنتخب واللاعبين الأجانب واللاعبين السعوديين غير لاعبي المنتخب حتى 30 يونيو 2018 التي تصل إلى قرابة 323 مليون ريال.

كما قدم ولي العهد دعما ماليا للاتحاد السعودي لكرة القدم بـ35مليون ريال، وسدد تكاليف الحكام الأجانب بمقدار 35 مليون ريال، ودعم كافة أندية دوري المحترفين بمبلغ 375 مليون ريال، وقدم دعما ماليا لكافة أندية دوري الأمير محمد بن سلمان بمبلغ 110 ملايين ريال، وقدم 25 مليون ريال لرابطة دوري المحترفين لتطوير أعمالها بما يواكب تطلعات المرحلة القادمة.

وقال تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، في مقابلة تلفزيونية: حصلنا على مباركة ولي العهد لاستقطاب حكام عالميين لمباريات المنافسات السعودية في الموسم المقبل، وحظينا بدعمه، وهو مهتم بالرياضة، ويشد علينا فيها.