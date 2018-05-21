"فض المنازعات" تلزم اتحاد جدة بدفع 6 ملايين للصبياني

ألزمت غرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، اتحاد جدة بدفع مبلغ 5 ملايين و739 ألف ريال لسلمان الصبياني، لاعب الفريق السابق.

وجاء في بيان الاتحاد السعودي لكرة القدم: ألزمت غرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، اتحاد جدة بدفع مبلغ 5 ملايين و739 ألف ريال لسلمان الصبياني لاعب الفريق السابق، ودفع رسوم وإجراءات التقاضي أمام الغرفة بمبلغ قدره 286 ألفا و700 ريال، في قرار قابل للاستئناف أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي.

كما ألزمت اللجنة نادي الوحدة بدفع مبلغ 641 ألفاً و250 ريال للمدعي عبدالرحمن السعيد، ورفضت الغرفة دعوى بدر الخميس ضد التعاون، وإلزامه بدفع رسوم إجراءات التقاضي أمام الغرفة بمبلغ قدره 5 آلاف ريال.