الأخضر يبدأ معسكره في سويسرا

استهل المنتخب السعودي المرحلة الأخيرة من التحضيرات لمنافسات كأس العالم 2018 في روسيا، بحصة تدريبية أولى في مدينة باد راغاز السويسرية.

ويخوض الأخضر المباراة الافتتاحية للمونديال أمام المنتخب الروسي في المجموعة الأولى التي تضم كذلك منتخبي أوروغواي ومصر، كما سيلعب الأخضر خلال معسكره الحالي ثلاث مباريات ودية أمام إيطاليا وبيرو وألمانيا.

وسيستمر معسكر الأخضر بشكل يومي قبل مواجهته الودية القادمة أمام إيطاليا يوم 28 مايو، وأمام بيرو في 3 يونيو القادم.

وضمت قائمة بيتزي المعلنة مؤخراً، عساف القرني حارس اتحاد جدة بدلاً من زميله المصاب فواز، واستدعاء الشاب عبدالله الخيبري لاعب الشباب، قبل أن يستبعد المدرب الأرجنتيني 5 لاعبين من القائمة الحالية، ويقدّم 23 اسماً يخوض بهم منافسات كأس العالم.