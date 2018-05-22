بيتزي يفرض تدريبات لياقية على لاعبي الأخضر

خصص الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي مدرب المنتخب السعودي تدريب يوم الثلاثاء الصباحية للتمارين اللياقية وذلك في ثاني أيام المعسكر السويسري الذي يخوضه الأخضر استعداداً للمونديال.

وتوجه اللاعبون إلى النادي الصحي في مقر إقامتهم بمدينة بادرغاز السويسرية صباح الثلاثاء لأداء تدريبات لياقية وتمارين تقوية.

ويخوض المنتخب السعودي المرحلة الأخيرة من الإعداد لكأس العالم بمشاركة 28 لاعباً في القائمة الدولية، ويواجه خلال المعسكر الحالي منتخبات إيطاليا وبيرو ويختتم المعسكر بمواجهة المنتخب الألماني بطل العالم في مدينة ليفركوزن يوم 8 يونيو.

