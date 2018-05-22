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عزت يجتمع بلاعبي المنتخب السعودي.. وتمارين خاصة لباهبري

المصدر: العربية.نت
عزت خلال حديثه مع أفراد بعثة الأخضر
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اجتمع عادل عزت رئيس اتحاد القدم السعودي مع لاعبي المنتخب والجهازين الفني والإداري في معسكره الحالي المقام في سويسرا لحثهم على بذل الجهد في المرحلة الأخيرة من الإعداد.

وأكد عزت لبعثة الأخضر المتواجدة حالياً في سويسراً أن المرحلة الحالية تحتم عليهم بذل المزيد من الجهد والتركيز العالي لتحقيق الاستفادة الأمثل من المرحلة الأخيرة قبل الدخول إلى معترك المونديال منتصف يونيو القادم.

وعلى صعيد آخر، خصص الجهاز الفني بقيادة خوان أنطونيو بيتزي تدريبات خاصة للاعب الوسط هتان باهبري بعد شعوره بألم في عضلة الفخذ.

كلمات دالّة

#بيتزي, #سويسرا, #المنتخب السعودي, #عادل عزت, #كأس العالم

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