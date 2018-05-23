آل الشيخ: استقبال ولي العهد للاعبي الأخضر أغلى وسام

قال تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، إن استقبال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للاعبي المنتخب السعودي قبل مغادرتهم إلى سويسرا لخوض المرحلة الأخيرة من الإعداد لمونديال كأس العالم 2018 يعتبر أغلى وسام وتكريم للرياضيين.

ونشر تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، صورة استقبال الأمير محمد بن سلمان للاعبي المنتخب السعودي وتواجد المدرب بيتزي، بالإضافة إلى عادل عزت رئيس الاتحاد السعودي، ونائبه نواف التمياط، وعمر باخشوين مدير المنتخب، ولؤي السبيعي أمين عام اتحاد القدم، ومسلي آل معمر رئيس رابطة دوري المحترفين.

وكتب آل الشيخ الذي كان ضمن الحضور: أغلى وسام وتكريم لكل الرياضيين استقبال ولي العهد للاعبي المنتخب قبل مهمتهم في المونديال.. وبإذن الله تعالى سيكونون على قدر المسؤولية.