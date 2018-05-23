آل الشيخ يتكفل بمدرب ولاعبين أجانب للحزم

تكفل تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة بجلب مدرب ولاعبين أجانب لنادي الحزم، الصاعد الثاني إلى دوري المحترفين السعودي.

وصعد الحزم في الجولة الأخيرة من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، لينضم إلى الوحدة، فيما خاض الطائي والكوكب مباراتي الملحق.

وكتب عبدالله المقحم رئيس الحزم على "تويتر": كل الشكر والتقدير والعرفان لمعالي المستشار تركي ال الشيخ، على الاستقبال وعلى تكفله بمدرب ولاعبين أجانب للحزم، وبإذن الله يكونون على قدر تطلعاتنا وتطلعات معاليه، أبو ناصر داعم ومساند جميع الأندية.