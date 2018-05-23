الأرجنتيني رامون دياز مدرباً لاتحاد جدة

أعلنت إدارة #اتحاد_جدة برئاسة #نواف_المقيرن التعاقد مع المدرب الأرجنتيني #رامون_دياز لتولي تدريب فريقها خلفا للتشيلي خوسيه لويس سييرا الذي رفض تجديد تعاقده مع النادي.

وقال المقيرن في بيان نشره اتحاد جدة على "تويتر" إن التعاقد مع مهاجم الأرجنتين السابق جاء بعد دراسة عدد من الملفات لمدربين يمثلون مدارس مختلفة حول العالم.

وعرفت كرة القدم السعودية رامون دياز في أواخر العام ٢٠١٦ عندما حضر إلى الهلال وحقق معه ثنائية الدوري وكأس الملك، وقاده في الموسم الماضي إلى نهائي دوري أبطال آسيا قبل أن يُقال من منصبه في فبراير الماضي.

وتولى سييرا تدريب الاتحاد منذ صيف ٢٠١٦، وحقق معه كأسي ولي العهد والملك في موسميه الأول والثاني على التوالي.