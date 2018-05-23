المصري عبدالله السعيد ينتقل إلى أهلي جدة

أعلنت إدارة الأهلي المصري بيع عقد صانع الألعاب عبدالله السعيد والمعار إلى كوبيون الفنلندي إلى أهلي جدة ابتداءً من الموسم المقبل.

وقال النادي القاهري في بيان رسمي: وافقت لجنة الكرة في اجتماعها على بيع عقد عبدالله السعيد إلى أهلي جدة وكلفت المستشار القانوني حلمي عبدالرازق بإنهاء إجراءات التعاقد بين الطرفين.

وارتدى السعيد (32 عاماً) قميص الأهلي المصري في عام 2011 وبقي معه حتى العام الحالي، قبل أن ينتقل بنظام الإعارة إلى فريق كوبيون بالوسيورا الفنلندي حتى نهاية الشهر الجاري.

ولعب السعيد 33 مباراة بقميص المنتخب المصري، سجل خلالها 6 أهداف، ومن المؤكد بأنه سيكون أحد العناصر التي سيعتمد عليها هيكتور كوبر في كأس العالم الشهر القادم.