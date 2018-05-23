بطل الدوري البرازيلي يتولى تدريب الوحدة

تعاقدت إدارة الوحدة برئاسة حاتم خيمي مع المدرب فابيو كاريلي مدرب كورنثيانز البرازيلي لتولي تدريب الفريق بدعم من تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.

وبدأ كاريلي (45 عاماً) مشواره التدريبي كمساعد لمانو مينيزس مدرب المنتخب البرازيلي سابقاً عندما كان الأخير مديراً فنياً لكورنثيانز، وبقي في الجهاز الفني عندما تولى تيتي مدرب البرازيل الحالي المهمة، وعندما حضر بورخيس بقي كاريلي مساعداً له، حتى مطلع العام الماضي عندما خلفه كمدرب دائم، وقاد الفريق المنتمي إلى مقاطعة ساوباولو بطولة الدوري البرازيلي وبطولة "باوليستا".

وصعد الوحدة مباشرة إلى دوري المحترفين السعودي بعدما حصل على المركز الأول ولقب دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.