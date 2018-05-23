خالد الفيصل يستقبل إدارة ولاعبي اتحاد جدة

استقبل الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة إدارة نادي اتحاد جدة برئاسة نواف المقيرون واللاعبين عقب تحقيقهم كأس الملك منتصف الشهر الجاري.

وقدم أمير منطقة مكة التهنئة للاتحاديين، وقال: أهنئكم على تحقيق كأس الملك، والاتحاد من الفرق العريقة في المنطقة وثابر لتحقيق البطولة، وأتمنى له التوفيق في قادم البطولات المحلية والخارجية.

وشكر نواف المقيرن رئيس الاتحاد الأمير خالد الفيصل على استقباله ودعم أندية المنطقة، مؤكداً أن الفريق حريص على تحقيق البطولات المحلية والخارجية.

وتوج اتحاد جدة بلقب كأس الملك يوم 12 مايو بعد فوزه على الفيصلي 3-1 عقب التمديد.