سالم الدوسري يترك إسبانيا.. ويظهر في تدريب الهلال

تواجد سالم الدوسري لاعب الهلال والذي قضى النصف الثاني من الموسم الماضي معاراً إلى فياريال الإسباني في تدريب الهلال يوم الثلاثاء لتحية زملائه قبل الالتحاق ببعثة المنتخب السعودي التي تعسكر في سويسراً استعداداً للمونديال.

ونشر حساب الهلال على "تويتر" صور الدوسري عقب عودته من إسبانيا وحضوره تدريب الفريق، والتقى خلال زيارته اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية.

وخاض سالم الدوسري مباراته الأولى في "لا ليغا" الإسبانية أمام ريال مدريد بعدما دخل مطلع الشوط الثاني، وساهم بتعديل النتيجة لتصبح 2-2 لمصلحة فياريال.