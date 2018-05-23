ماجد الجمعان.. من شباك الهلال إلى "الغولف" وإدارة النصر

أعاد تشكيل مجلس إدارة النصر الجديد ذاكرة أنصار الأصفر إلى نهاية الثمانينات الميلادية ومطلع التسعينات، وتحديداً إلى لقطة شهيرة للاعب شاب يُدعى ماجد الجمعان، يحفظ له التاريخ أنه مسجل الهدف الأسرع في تاريخ مباريات ديربي الرياض الممتد لأكثر من 40 عاماً.

واختار سعود آل السويلم المهاجم السابق والمتخصص في التأمين، وحامل شهادة الماجستير في الإدارة العامة، ليكون عضواً في مجلس إدارة النصر الجديد.

ولعب الجمعان في صفوف النصر نهاية الثمانينات الميلادية وهو لم يتجاوز 20 عاماً، ويذكره النصراويون بأنه من كان يرتدي بعض الأحيان القميص الشهير رقم (9) والذي اشتهر به النجم الكبير ماجد عبدالله كبير هدافي المنتخب السعودي وأسطورة نادي النصر عبر تاريخه.

وكان الجمعان يشارك في مباراة الهلال عام 1990 بقميص النجم ماجد عبدالله، وبعد مرور 40 ثانية من بداية المباراة تلقى كرة عرضية من زميله خالد السميح وارتقى لها ووضعها في مرمى صالح السلومي حارس الهلال آنذاك، ليكون الهدف الأسرع في تاريخ الديربي العريق.

وبعدما حقق الجمعان بطولتي الدوري وكأس الملك مع النصر، ابتعد عن كرة القدم في العام 1993 ورحل إلى الولايات المتحدة الأميركية لدراسة تخصص إدارة الأعمال، وأكمل دراساته العليا ليحصل على ماجستير في الإدارة العامة من جامعة سياتل.

وبعيداً عن كرة القدم، يعتبر الجمعان واحداً من أبرز لاعبي الغولف في السعودية، وتأهل إلى التصفيات النهائية للبطولة في جنوب أفريقيا عام 2012، كما توج في عام 2015 بالبطولة السعودية الكندية.